Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 15/06/2026
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 6,3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 5,19 Mld Euro; preced. 4,71 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. -2,1%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 7,8 Mld Euro; preced. 7,8 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 13,2 punti; preced. 19,6 punti)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 36 punti; preced. 37 punti)
Martedì 16/06/2026
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,1%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 2,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso -5,5 punti; preced. -10,2 punti)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,3%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 3,3%)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,42 Mln unità)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. 5,8%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -2,8%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,47 Mln unità)
Mercoledì 17/06/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 4,1%; preced. -9,4%)
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -564,6 Mld ¥; preced. 301,9 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,8%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 10,8%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,9%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 74,8 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,23 Mln barili)
Giovedì 18/06/2026
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 25,8K unità; preced. 26,5K unità)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 18,5 Mld Euro; preced. 15 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 11,4 punti; preced. -0,4 punti)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 108 Mld piedi cubi)
Venerdì 19/06/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,4%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,2%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (preced. 1,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,7%)
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