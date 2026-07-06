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Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in maggio

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Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in maggio
Unione Europea, Vendite dettaglio in maggio su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (in linea con le stime degli analisti).
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