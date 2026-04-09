Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Effervescente il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,90%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.887, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54.448. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 61.326.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```