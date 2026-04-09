Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Effervescente il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,90%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.887, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54.448. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 61.326.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)