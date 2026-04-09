Autodesk in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la software house statunitense , che tratta in perdita del 7,26% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Autodesk è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Autodesk ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 233,8 USD. Primo supporto individuato a 217,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 250,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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