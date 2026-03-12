Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 19:28
24.606 -1,44%
Dow Jones 19:28
46.764 -1,38%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

AirBnb in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
AirBnb in discesa a New York
A picco il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che presenta un pessimo -4,84%.
Condividi
```