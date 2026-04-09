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Axon Enterprise, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Axon Enterprise, scendono le quotazioni a New York
Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che esibisce una perdita secca del 6,58% sui valori precedenti.
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