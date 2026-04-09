Borsa: Londra, apertura +0,26%

Milano 10:46
47.000 -0,19%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:46
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Francoforte 10:46
23.807 -1,14%

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In breve, Finanza
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