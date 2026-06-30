Borsa: Londra, apertura +0,26%

Milano 9:18
51.421 +0,50%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:18
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24.833 +0,84%

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In breve, Finanza
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