Milano 10:32
51.241 -1,05%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:32
10.482 -0,46%
Francoforte 10:32
24.797 -0,79%

Borsa: Londra, apertura -0,28%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,28%
Indice FTSE-100 -0,28% a quota 10.500,18 dopo l'apertura.
Condividi
```