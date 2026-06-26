Milano
10:32
51.241
-1,05%
Nasdaq
25-giu
29.440
0,00%
Dow Jones
25-giu
51.921
+0,14%
Londra
10:32
10.482
-0,46%
Francoforte
10:32
24.797
-0,79%
Venerdì 26 Giugno 2026, ore 10.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura -0,28%
Borsa: Londra, apertura -0,28%
In breve
,
Finanza
26 giugno 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice FTSE-100 -0,28% a quota 10.500,18 dopo l'apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Londra, apertura -0,1%
Borsa: Londra, apertura +0,78%
Borsa: Londra, apertura +0,14%
Borsa: Londra, apertura -0,39%
Argomenti trattati
Londra
(257)
·
FTSE 100
(130)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,42%
Altre notizie
Borsa: Londra, apertura -0,76%
Borsa: Londra, apertura +0,05%
Borsa: Londra, apertura -0,44%
Borsa: Londra, apertura +0,14%
Borsa: Londra, apertura +0,02%
Borsa: Londra, apertura -0,14%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto