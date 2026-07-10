Borsa: Londra, apertura +0,04%

Milano 10:33
52.602 +0,42%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 10:33
10.476 +0,04%
Francoforte 10:33
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In breve, Finanza
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