Milano 10:46
47.000 -0,19%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:46
10.584 -0,23%
Francoforte 10:46
23.807 -1,14%

Crolla a Francoforte Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Delivery Hero
Ribasso per Delivery Hero, che tratta in perdita del 4,27% sui valori precedenti.
Condividi
```