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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care
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09 aprile 2026 - 17.00
Il
Comparto sanitario dell'Area Euro
perde lo 0,96%, continuando la seduta a 833,42 punti.
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