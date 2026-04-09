Francoforte: movimento negativo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di armamenti e componenti per automobili , con una flessione del 2,75%.



La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.554,1 Euro, mentre i supporti sono stimati a 1.523,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.584,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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