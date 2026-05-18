Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili, con un rialzo del 2,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Rheinmetall AG si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.130,9 Euro. Prima resistenza a 1.156,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.114,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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