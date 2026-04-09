Francoforte: positiva la giornata per Nordex
(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex, che lievita del 2,28%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Nordex sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 46,02. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 48,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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