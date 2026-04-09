Londra: giornata depressa per Compass Group

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nella ristorazione , che tratta con una perdita del 2,64%.



L'andamento di Compass Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo di Compass Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 28,76 USD. Rischio di discesa fino a 28,16 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 29,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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