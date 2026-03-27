Milano 10:29
43.377 -0,74%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:30
9.935 -0,38%
Francoforte 10:29
22.379 -1,04%

Londra: in calo Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Compass Group
Rosso per il leader mondiale nella ristorazione, che sta segnando un calo del 2,21%.
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