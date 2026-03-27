Londra: si concentrano le vendite su Compass Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader mondiale nella ristorazione, che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Compass Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Compass Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,26 sterline con area di resistenza individuata a quota 20,65. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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