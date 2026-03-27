Londra: si concentrano le vendite su Compass Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader mondiale nella ristorazione , che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Compass Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Compass Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,26 sterline con area di resistenza individuata a quota 20,65. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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