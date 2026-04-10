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/ Londra: andamento negativo per Compass Group
Londra: andamento negativo per Compass Group
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 09.50
Composto ribasso per il
leader mondiale nella ristorazione
, in flessione del 2,83% sui valori precedenti.
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