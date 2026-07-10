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Londra: positiva la giornata per Entain

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Londra: positiva la giornata per Entain
Scambia in profit la società di scommesse sportive e giochi, che lievita del 2,15%.
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