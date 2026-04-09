Maisons du Monde in forte calo a Parigi dopo il fallimento delle trattative finanziarie

(Teleborsa) - Il titolo di Maisons du Monde ha registrato un forte calo a Parigi dopo l'annuncio che le trattative con i partner finanziari per finanziare il piano industriale del gruppo non hanno raggiunto una conclusione.



Il gruppo francese ha precisato che le discussioni, svolte nell’ambito di procedure amichevoli e riservate di anticipazione delle difficoltà aziendali, miravano sia a portare nuova liquidità sia a ristrutturare il debito esistente, incluso il prestito sindacato da 25 milioni di euro con scadenza il 22 aprile 2026.



Maisons du Monde ha avviato contemporaneamente una ricerca di un partner strategico tra investitori terzi e operatori industriali per garantire la continuità operativa.



Il prossimo aggiornamento sui progressi delle trattative è previsto entro il 17 aprile 2026, data di pubblicazione dei risultati annuali 2025.



(Foto: Thomas Dutour / 123RF)

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