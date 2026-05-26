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Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,25%)

Il CAC40 scambia in avvio a 8.237,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,25%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,25%, dopo aver aperto a 8.237,84 punti.
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