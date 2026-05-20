Borsa di Tokyo in rosso. Asia debole con vendite sui tech

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta debole, appesantite dai titoli tech e dall'ennesima seduta negativa di Wall Street, in attesa dei conti di Nvidia che usciranno questa sera a mercati chiusi.



A Tokyo , il Nikkei 225 è in calo (-1,43%), portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre mostra un calo frazionale Shenzhen (-0,1%), che si posiziona poco sotto i livelli precedenti.



In ribasso anche Hong Kong (-0,79%), mentre fa peggio la borsa di Seul (-1,73%), sulla scia delle perdite incassate da Samsung dopo l'annuncio di un fallimento delle trattative con i sindacati.



In frazionale calo Mumbai (-0,37%); sulla stessa tendenza, in rosso Sydney (-1,33%).



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 19 maggio si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,1%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,14%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.

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