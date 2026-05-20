Borsa di Tokyo in rosso. Asia debole con vendite sui tech
(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta debole, appesantite dai titoli tech e dall'ennesima seduta negativa di Wall Street, in attesa dei conti di Nvidia che usciranno questa sera a mercati chiusi.
A Tokyo, il Nikkei 225 è in calo (-1,43%), portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre mostra un calo frazionale Shenzhen (-0,1%), che si posiziona poco sotto i livelli precedenti.
In ribasso anche Hong Kong (-0,79%), mentre fa peggio la borsa di Seul (-1,73%), sulla scia delle perdite incassate da Samsung dopo l'annuncio di un fallimento delle trattative con i sindacati.
In frazionale calo Mumbai (-0,37%); sulla stessa tendenza, in rosso Sydney (-1,33%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 19 maggio si presenta piatta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,1%. Giornata fiacca per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,14%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.
```