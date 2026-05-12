SES, fatturato e EBITDA 1° trimestre in fort.e aumento

(Teleborsa) - L'operatore satellitare SES viaggia in rialzo di oltre il 6% a Parigi, ai massimi dell'anno, dopo aver annunciato un fatturato in forte aumento a 847 milioni di euro nel primo trimestre rispetto ai 509 milioni di un anno prima. Si tratta dei primi risultati trimestrali con Intelsat completamente consolidata dopo l'acquisizione di luglio 2025.



L'EBITDA rettificato è aumentato del 44,2% a tassi di cambio correnti, raggiungendo i 404 milioni di euro, con un margine EBITDA rettificato del 47,7%, rispetto al 55,1% del primo trimestre del 2025.



A tassi di cambio costanti, il fatturato è cresciuto dell'80,5% e l'EBITDA rettificato del 57%. A parità di perimetro, il fatturato è aumentato del 3,1% e l'EBITDA rettificato del 5%, entrambi a tassi di cambio costanti.



SES ha confermato le previsioni finanziarie per il 2026, prevedendo una stabilità dei ricavi e dell'EBITDA rettificato su base annua, a parità di perimetro e a tassi di cambio costanti.



"Il primo trimestre del 2026 segna un solido inizio d'anno per SES come società unificata, con un'esecuzione mirata nei settori Reti e Media, a conferma della fiducia nella nostra strategia e in linea con le previsioni finanziarie ribadite per il 2026", ha dichiarato l'amministratore delegato Adel Al-Saleh.





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