New York: andamento rialzista per Constellation Energy

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore statunitense di energia pulita , che tratta in utile del 3,15% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Constellation Energy ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 296,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 305,7, mentre il primo supporto è stimato a 287,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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