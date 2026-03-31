New York: violenta contrazione per Constellation Energy

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore statunitense di energia pulita , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Constellation Energy rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario attuale di Constellation Energy mostra un allentamento della trendline al test del supporto 273,4 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 286,9. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 265,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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