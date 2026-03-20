Crolla a New York Constellation Energy
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, che tratta in perdita del 4,40% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Constellation Energy rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Constellation Energy sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 311,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 297,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 325,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```