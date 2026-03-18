New York: scambi in positivo per Constellation Energy

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore statunitense di energia pulita , che lievita del 3,57%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Constellation Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,5%, rispetto a -1,05% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Nel breve periodo, Constellation Energy presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 322,5 USD e supporto a 311,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 333,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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