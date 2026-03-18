New York: scambi in positivo per Constellation Energy
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore statunitense di energia pulita, che lievita del 3,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Constellation Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,5%, rispetto a -1,05% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Nel breve periodo, Constellation Energy presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 322,5 USD e supporto a 311,2. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 333,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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