New York: Lululemon Athletica, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo , che mostra una salita bruciante del 4,20% sui valori precedenti.



Il movimento di Lululemon Athletica , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 160 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 168,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 176,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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