New York: Lululemon Athletica, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che mostra una salita bruciante del 4,20% sui valori precedenti.
Il movimento di Lululemon Athletica, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 160 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 168,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 176,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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