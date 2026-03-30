New York: seduta difficile per Marvell Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che passa di mano in perdita del 4,02%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Marvell Technology mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 94,74 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 89,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 100,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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