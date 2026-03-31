New York: allunga il passo Marvell Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,03%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Marvell Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,21%, rispetto a -3,59% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marvell Technology . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marvell Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 97,22 USD. Primo supporto a 92,78. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 90,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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