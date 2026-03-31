New York: allunga il passo Marvell Technology
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Marvell Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,21%, rispetto a -3,59% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marvell Technology. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marvell Technology evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 97,22 USD. Primo supporto a 92,78. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 90,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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