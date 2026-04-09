New York: risultato positivo per Texas Instruments

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chip statunitense , che avanza bene del 2,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Texas Instruments evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech americana rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Texas Instruments è in rafforzamento con area di resistenza vista a 216,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 212,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 220,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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