Borsa di New York chiude debole su incertezze Medioriente

(Teleborsa) - Wall Street archivia la sessione all'insegna della debolezza continuando a scontare le incertezze relative alla durata del conflitto in Medio Oriente e le notizie contrastanti sulle trattative per la fine delle ostilità. A pesare ha contribuito anche il rialzo del prezzo del petrolio. Chiude sui livelli della vigilia il Dow Jones che si ferma a 46.124 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.556 punti.



Negativo il Nasdaq 100 (-0,77%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,63%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+2,05%), materiali (+1,67%) e utilities (+0,74%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-2,50%), informatica (-0,71%) e beni di consumo secondari (-0,54%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+2,59%), Caterpillar (+2,13%), Nike (+1,48%) e United Health (+1,02%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce , che ha chiuso a -6,60%.



Sotto pressione IBM , con un forte ribasso del 3,16%.



Soffre Microsoft , che evidenzia una perdita del 2,68%.



Preda dei venditori Walt Disney , con un decremento dell'1,59%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Seagate Technology (+5,18%), KLA-Tencor (+3,62%), Applied Materials (+3,37%) e Texas Instruments (+3,20%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Axon Enterprise , che ha chiuso a -9,95%.



Tonfo di Atlassian , che mostra una caduta dell'8,39%.



Lettera su Zscaler , che registra un importante calo dell'8,23%.



Scende Workday , con un ribasso del 5,67%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Mercoledì 25/03/2026

13:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -211 Mld $; preced. -226,4 Mld $)

13:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)

13:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)

15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,4 Mln barili; preced. 6,16 Mln barili)



Giovedì 26/03/2026

13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 205K unità)



Venerdì 27/03/2026

15:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,5 punti; preced. 56,6 punti)



Mercoledì 01/04/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale.

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