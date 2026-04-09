Milano
17:35
47.328
+0,50%
Nasdaq
20:00
25.053
+0,60%
Dow Jones
20:00
48.298
+0,81%
Londra
17:35
10.603
-0,05%
Francoforte
17:35
23.807
-1,14%
Giovedì 9 Aprile 2026, ore 20.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 96,44 dollari alle 19:30
Petrolio a 96,44 dollari alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
09 aprile 2026 - 19.30
Prezzo del greggio Wti a 96,44 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 96,78 dollari alle 08:30
Petrolio a 89,77 dollari alle 15:40
Petrolio a 94,67 dollari alle 19:30
Petrolio a 99,19 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+2,63%
Altre notizie
Petrolio a 97,57 dollari alle 08:30
Petrolio a 95,37 dollari alle 19:30
Petrolio a 99,24 dollari alle 15:40
Petrolio a 87,5 dollari alle 19:30
Petrolio a 92,72 dollari alle 15:40
Petrolio a 96,19 dollari alle 15:40
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto