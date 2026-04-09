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Dow Jones 8-apr
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Londra 12:45
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Petrolio a 97,59 dollari alle 11:30

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Petrolio a 97,59 dollari alle 11:30
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