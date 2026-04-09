Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore del cemento , che presenta una flessione dell'1,96%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Buzzi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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