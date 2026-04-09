Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore del cemento, che presenta una flessione dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Buzzi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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