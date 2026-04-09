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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Italgas

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Italgas
Apprezzabile rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.
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