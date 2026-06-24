Piazza Affari: scambi negativi per Italgas
(Teleborsa) - Sottotono il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che passa di mano con un calo del 2,01%.
Lo scenario su base settimanale di Italgas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Italgas, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,39 Euro. Primo supporto visto a 10,16. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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