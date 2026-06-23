Piazza Affari: andamento negativo per Italgas
(Teleborsa) - Sottotono il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
Lo scenario su base settimanale di Italgas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Italgas confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,49 Euro con primo supporto visto a 10,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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