Piazza Affari: andamento negativo per Italgas

(Teleborsa) - Sottotono il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , che passa di mano con un calo dell'1,98%.



Lo scenario su base settimanale di Italgas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Italgas confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,49 Euro con primo supporto visto a 10,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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