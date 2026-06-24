Milano 12:54
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Piazza Affari: rosso per Italgas

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Italgas
Seduta in ribasso per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che mostra un decremento del 2,01%.
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