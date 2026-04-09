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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Balza in avanti il FTSE Italia Telecommunications, che amplia la performance, con un incremento dell'1,08%.
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