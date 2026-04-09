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ServiceNow, quotazioni in calo a New York
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09 aprile 2026 - 16.10
Ribasso per il
fornitore di soluzioni cloud computing aziendale
, che tratta in perdita del 5,74% sui valori precedenti.
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