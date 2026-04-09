Milano 16:34
47.063 -0,06%
Nasdaq 16:34
24.794 -0,44%
Dow Jones 16:34
47.774 -0,28%
Londra 16:34
10.570 -0,37%
Francoforte 16:34
23.687 -1,64%

ServiceNow, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
ServiceNow, quotazioni in calo a New York
Ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che tratta in perdita del 5,74% sui valori precedenti.
Condividi
```