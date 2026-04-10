Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,58%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 186,797. Rischio di discesa fino a 184,617 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 188,977.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)