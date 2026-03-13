Milano 9:18
43.917 -1,21%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:18
10.215 -0,88%
23.322 -1,13%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,09%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 183,853. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 182,843. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184,863.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
