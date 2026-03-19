Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.

Il grafico a breve dell'Euro contro Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 183,57 e supporto stimato a quota 182,43. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 184,71.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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