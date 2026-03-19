Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.
Il grafico a breve dell'Euro contro Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 183,57 e supporto stimato a quota 182,43. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 184,71.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)