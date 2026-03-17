Milano 14:12
44.998 +1,47%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:12
10.406 +0,86%
Francoforte 14:11
23.725 +0,68%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,35%.

La tendenza di breve dell'Euro contro Yen giapponese è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 183,51 e supporto a 182,38. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 184,64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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