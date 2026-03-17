Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,35%.
La tendenza di breve dell'Euro contro Yen giapponese è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 183,51 e supporto a 182,38. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 184,64.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)