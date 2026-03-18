Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Composto rialzo per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 183,85 e primo supporto individuato a 182,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 184,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)