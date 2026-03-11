Milano 11:13
44.817 -0,85%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:13
10.320 -0,89%
Francoforte 11:13
23.609 -1,50%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un moderato +0,01%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.873,8, mentre i supporti sono stimati a 22.454. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23.293,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```