Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un moderato +0,01%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.873,8, mentre i supporti sono stimati a 22.454. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23.293,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)