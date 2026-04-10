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Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,04% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 25.070,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,04% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,04% alle 19:30 e scambia a 25.070,9 punti.
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