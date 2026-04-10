Milano 17:35
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Nasdaq 17:41
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Dow Jones 17:41
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,59%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 47.609,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,59%
Milano allunga timidamente il passo dello 0,59% e chiude a 47.609,36 punti.
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